Frankrijk verbiedt aantal borstimplantaten door mogelijke link met kanker, Belgische chirurgen niet overtuigd kg

05 april 2019

18u03

Bron: Belga, ANP, BBC 0 Frankrijk verbiedt bepaalde borstimplantaten die mogelijk in verband staan met een zeldzame kanker. Dat meldde het nationale gezondheidsagentschap ANSM eerder deze week. Ook in Canada en Nederland werd beslist om de implantaten niet langer te gebruiken. In België is dat nog niet aan de orde, volgens de plastische chirurgen in ons land. Zij noemen de beslissing “niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens”.

De Franse gezondheidsautoriteiten besloten om het gebruik van een groot aantal siliconen borstimplantaten te verbieden omdat ze als te gevaarlijk beschouwd worden. De implantaten worden in verband gebracht met anaplastische lymfomen, ofwel BIA-ALCL, een vorm van lymfklierkanker.



Het gaat om een vijftiental implantaten met een ruwe, ‘getextureerde’ buitenkant die door verschillende fabrikanten worden gemaakt, onder meer de Amerikaanse fabrikant Allergan. De implantaten worden vooral gebruikt bij borstreconstructies en minder bij cosmetische ingrepen.

“Radicale beslissing”

In België loopt het zo'n vaart nog niet. De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) heeft het zelfs over "een radicale beslissing die niet gebaseerd is op geldige wetenschappelijke gegevens".



Volgens de vereniging zijn er ongeveer zeshonderd gevallen van de kanker bekend bij personen die een implantaat hebben, en waarschijnlijk zelfs minder omdat sommige dubbel geteld zijn. In België zou het gaan om een tiental gevallen. "Volgens studies zou het risico tussen 1/3.817 en 1/30.000 liggen gedurende het hele leven van een patiënte met getextureerde implantaten.”

“Makkelijk te genezen”

De plastisch chirurgen wijzen er ook op dat wanneer de lymfomen vroegtijdig opgespoord worden en de juiste behandeling krijgen ze een uitstekende prognose hebben. "Indien vroegtijdig opgespoord, kan deze ziekte gemakkelijk genezen worden met een behandeling die enkel bestaat uit het verwijderen van het implantaat en de omgevende kapsel. De patiënten met implantaten moet niets anders doen dan jaarlijks een routineonderzoek te ondergaan bij hun plastisch chirurg. Systematische preventieve verwijdering wordt niet aanbevolen.”

Er moet dus geen onnodige angst gezaaid worden bij alle patiënten die borstimplantaten hebben laten plaatsen, zegt de RBSPS. "Net zoals alle medische hulpmiddelen brengen borstimplantaten risico's en nadelen met zich mee die zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Onze patiënten zijn hiervan goed op de hoogte. Deze risico's en nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen die implantaten bieden voor het welzijn van patiënten die op zoek zijn naar meer vrouwelijkheid of die een borstamputatie hebben ondergaan wegens kanker", besluit de RBSPS.

Observaties

Eerder had het Franse ANSM in een statement al laten weten dat er niet noodzakelijk wetenschappelijk bewijs is voor het verband tussen de implantaten en de kanker. “Alles wat we hebben, zijn observaties", aldus topman Thierry Thomas. En volgens die observaties zou het aantal gevallen van de kanker bij de patiënten met implantaten sinds 2011 zijn gestegen, luidt het.



Ondanks het verbod raden ook de Franse autoriteiten patiënten niet aan om de implantaten preventief te verwijderen, omdat het risico nog steeds erg klein is.

Canada en Nederland

In Canada en Nederland zijn er eveneens plannen om de getextureerde implantaten links te laten liggen. In Nederland komt er voorlopig geen verbod, maar de chirurgen zullen vrijwillig afzien van de implantaten. Afhankelijk van een nieuw onderzoek naar de implantaten, kan dat verbod er in de toekomst nog wel komen.

