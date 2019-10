Frankrijk vaardigt internationaal aanhoudingsbevel uit voor IS-leider al-Baghdadi Redactie

Bron: Belga 0 Het Franse gerecht heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurgroep IS, en tegen Abu Mohammed al-Adnani, de ex-woordvoerder van de organisatie die vermoedelijk dood is. Dat zegt een gerechtelijke bron vandaag.

Antiterrorismerechters vaardigden de aanhoudingsbevelen maandag uit in een gerechtelijk onderzoek dat op 8 oktober werd geopend. Het onderzoek richt zich op "het leiden of organiseren van een terroristische, criminele organisatie van misdadigers", zegt de bron.

Golf van jihadistische aanslagen

IS eiste verschillende aanslagen op Franse bodem op de voorbije jaren, onder meer die van 13 november 2015, waarbij 130 doden en meer dan 350 gewonden vielen in Parijs en buitenwijk Saint-Denis. Een collectief van advocaten van slachtoffers van die aanslagen vroeg eind augustus aan de onderzoeksrechters die het onderzoek leiden dat ze een aanhoudingsbevel zouden uitvaardigen tegen de IS-leider. Ze argumenteerden dat hij "op zijn minst medeplichtig" is, aldus France Inter.

Toch heerst er discussie in de gerechtelijke wereld over het nut van het aanhoudingsbevel. De kans dat de verantwoordelijken van IS ooit zullen uitgeleverd worden aan Frankrijk is miniem.

Uiteindelijk besliste het gerecht om een apart onderzoek te openen van dat naar de aanslagen in Parijs, dat bijna afgerond is. In dat nieuwe onderzoek wordt de verantwoordelijkheid onderzocht van de twee IS-leiders voor de golf van jihadistische aanslagen die Frankrijk sinds 2015 teistert.

Propagandavideo

De laatste keer dat iets vernomen is van Al-Baghdadi was op 29 april. Hij was toen te zien in een propagandavideo waarin hij zijn aanhangers opriep om de strijd voort te zetten. Al-Adnani is vermoedelijk dood. Volgens verschillende bronnen kwam hij op 30 augustus 2016 om in de buurt van Al Bab, in het noordwesten van Syrië, bij een luchtbombardement.