Frankrijk twijfelt over ratificering van “grootste handelsovereenkomst ooit” met Zuid-Amerikaanse landen AW

02 juli 2019

09u41

Bron: Belga 0 De Franse regering kan momenteel niet zeggen of ze het handelsakkoord met Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) zoals het nu voorligt, kan ratificeren. Dat zei regeringswoordvoerster Sibeth Ndiaye in een interview met BFMTV en de Franse radiozender RMC.

Volgens Ndiaye zal de regering delen van het akkoord in detail moeten bestuderen om er zeker van te zijn dat het geen “destabiliserend” effect heeft op de Franse boeren. Het gaat de Franse regering meer in het bijzonder over de bepalingen rond suiker en rundvlees. “In functie van het verder onderzoek gaan we beslissen”, aldus Ndiaye.



Zoals bij de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord CETA, tussen de EU en Canada, zal Frankrijk opnieuw “garanties” vragen aan de Mercosur-landen, zei de regeringswoordvoerster nog.



Vorige vrijdag raakte bekend dat de EU en de Mercosur na 20 jaar onderhandelen een akkoord bereikt hebben over een handelsakkoord. Landbouwers en ngo’s uitten de afgelopen dagen al zware kritiek: landbouwers vrezen oneerlijke concurrentie, en ngo’s gevolgen voor het klimaat en de mensenrechten.