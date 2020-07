Frankrijk trekt zich terug uit NAVO-missie door ruzie met Turkije HR

01 juli 2020

16u42

Bron: ANP 1 Buitenland Frankrijk trekt zich tijdelijk terug uit een NAVO-missie in de Middellandse Zee. De Fransen eisen een reactie van de NAVO-top over hun bezorgdheid over de rol van Turkije in de missie. De twee NAVO-leden hebben een felle ruzie over elkaars rol in de Libische burgeroorlog.

Een Franse defensiefunctionaris meldt woensdag dat de NAVO van de tijdelijke Franse terugtrekking op de hoogte is gebracht. In een brief aan NAVO-chef Jens Stoltenberg dient Frankrijk vier eisen tot opklaring in over de missie Sea Guardian. Die missie werkt samen met de EU-missie die een VN-wapenembargo tegen Libië handhaaft. De resultaten van een onderzoek naar een incident tussen Franse en Turkse marineschepen zouden de directe aanleiding zijn voor de Franse terugtrekking.

Frankrijk en Turkije liggen al een aantal dagen op ramkoers vanwege harde kritiek over en weer over elkaars rol in de Libische burgeroorlog. De Franse president Emmanuel Macron beschuldigde Turkije maandag van “een historische, criminele verantwoordelijkheid” voor de situatie in Libië.

Volgens Macron mengt Turkije zich in weerwil van internationale afspraken in het conflict door militanten en wapens naar het land te sturen. Macron haalde hard uit door naar Turkije te verwijzen als “een land dat claimt NAVO-lid te zijn”.

Turkije reageerde dinsdag woedend door Frankrijk een “destructieve” benadering van het Libische conflict te verwijten. Volgens de Turken probeert Frankrijk de invloed van Rusland te versterken in het Noord-Afrikaanse land dat door oorlog wordt verscheurd sinds dictator Muammar Kaddafi in 2011 werd afgezet en gedood.

