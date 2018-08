Frankrijk trekt stekker uit vaste telefoon Redactie

27 augustus 2018

17u25 0 Telecomreus Orange stopt eind dit jaar met het aanbieden van klassieke vaste telefoonlijnen in Frankrijk. Wie er dan nog een abonnement neemt zal bellen via internet. In ons land hebben Proximus en Telenet geen plannen om de vaste telefonie af te schaffen.

De voormalige staatsmonopolist Orange zorgt voor een historisch moment in Frankrijk. 139 jaar na de aanleg van de eerst telefoonlijn in Parijs maakt het in november dit jaar komaf met de klassieke vaste lijn. Nieuwe klanten of Fransen met verhuisplannen zullen geen gewone telefoonlijn meer kunnen aanvragen. Bellen zal voortaan gebeuren met een internetaansluiting. Tegen 2023 wil Orange alle klassieke vaste telefoonlijnen schrappen. Oudere klanten zullen dan wel nog kunnen bellen via een eenvoudig abonnement dat hen toelaat te bellen via internet.

Naast het tanende gebruik van de vaste lijn door de opkomst van mobiele telefonie is volgens Orange ook de technologie verouderd en versleten. Het bedrijf heeft het steeds moeilijker om onderdelen te vinden in geval van pannes.

Standaard inbegrepen

Ook in ons land loopt het gebruik van de vaste telefoon terug. In 2013 telde Proximus nog meer dan 3 miljoen gebruikers van vaste telefonie. Hun aantal is dit jaar teruggezakt tot 2,5 miljoen abonnees. Bij Telenet merken ze dan weer een lichte stijging van 1 miljoen gebruikers in 2013 naar 1,2 miljoen gebruikers vandaag. De reden? Vaste telefonie is standaard inbegrepen in de bundel die het telecombedrijf aanbiedt in combinatie met internet en mobiele telefonie.

Vaste telefoon blijft in België

Maar plannen om de vaste lijn in ons land te schrappen, zijn er niet. “Onze klanten bellen al sinds dag één via hun internetmodem. Een aanpassing van de technologie zoals in Frankrijk dringt zich dus niet op”, zegt Isabelle Geeraerts van Telenet. “Bovendien merken we dat 85 procent van de klanten met een vaste telefoon er regelmatig gebruik van maakt.”

Bij Proximus klinkt een gelijkaardig verhaal. “Het aantal klanten dat gebruikmaakt van vaste telefonie daalt elk jaar zo’n vier procent, maar met 2,5 miljoen gebruikers blijft een grote hoeveelheid mensen gebruikmaken van hun toestel”, zegt woordvoerder Haroun Fenaux. Proximus investeerde bovendien al in een nieuwe technologie om de vaste telefonie operationeel te houden in de toekomst. “We hebben de afgelopen jaren er werk van gemaakt om de oude ISDN-technologie die nog stamt uit het RTT-tijdperk te vervangen door een IP-netwerk waarbij de communicatie via internet verloopt. 95 procent van onze klanten is al aangesloten en die veranderingen gebeuren zonder dat de klant er iets van merkt. Klanten met een vaste telefoon mogen dus op hun beide oren slapen.” (YDS)