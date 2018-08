Frankrijk trekt stekker uit vaste telefoon, nog geen plannen voor ons land YDS

27 augustus 2018

17u25 0 Telecomreus Orange stopt eind dit jaar met het aanbieden van klassieke vaste telefoonlijnen in Frankrijk. Wie er dan nog een abonnement neemt zal bellen via internet. In ons land hebben Proximus en Telenet geen plannen om de vaste telefonie af te schaffen.

De voormalige staatsmonopolist Orange zorgt voor een historisch moment in Frankrijk. 139 jaar na de aanleg van de eerst telefoonlijn in Parijs maakt het in november dit jaar komaf met de klassieke vaste lijn. Nieuwe klanten of Fransen met verhuisplannen zullen geen gewone telefoonlijn meer kunnen aanvragen. Bellen zal voortaan gebeuren met een internetaansluiting. Tegen 2023 wil Orange alle klassieke vaste telefoonlijnen schrappen. Oudere klanten zullen dan wel nog kunnen bellen via een eenvoudig abonnement dat hen toelaat te bellen via internet.

