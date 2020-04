Frankrijk telt nu bijna net zoveel coronadoden als Spanje, maar druk op ziekenhuizen blijft wel gestaag afnemen ADN

22 april 2020

20u55

Bron: Belga, ANP 0 Frankrijk telt bijna net zoveel coronadoden als Spanje, dat na de Verenigde Staten en Italië het zwaarst getroffen land is. Sinds begin maart zijn in Frankrijk nu al 21.340 mensen gestorven aan het nieuwe coronavirus, een paar honderd sterfgevallen minder dan de zuiderburen.

Het afgelopen etmaal kwamen er 544 doden bij, meldt de topman van Volksgezondheid in Parijs. Dat is weer meer dan een dag eerder, toen het om 531 slachtoffers ging.

“Epidemie nog altijd enorm”

Wel blijft de druk op de ziekenhuizen geleidelijk afnemen. Al twee weken daalt het aantal patiënten aan een beademingstoestel. Momenteel worden 5.218 patiënten beademd, bijna 2.000 minder dan twee weken geleden. Tijdens de dagelijkse persbriefing van gisteren zei topman Jérôme Salomon niettegenstaande dat de epidemie in Frankrijk nog altijd “enorm” is.



Tot nu toe zijn 13.236 mensen overleden in een Frans ziekenhuis, een stijging met 336 op 24 uur. In de rusthuizen en andere medisch-sociale instellingen gaat het om 8.104 doden, een stijging met 208.

Meer dan 10 miljoen Fransen tijdelijk werkloos

Inmiddels zijn bijna 120.000 infecties in Frankrijk geregistreerd. Verder hebben meer dan 10 miljoen Fransen zich inmiddels aangemeld voor staatssteun bij tijdelijke werkloosheid, liet de Franse minister van Arbeid Muriel Pénicaud eerder op de dag weten. “Op dit moment zijn 10,2 miljoen werknemers in de private sector tijdelijk werkloos. Dat is meer dan één op de twee werknemers en meer dan zes op de tien bedrijven”, zei de bewindsvrouw in het radio-interview.

