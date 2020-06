Frankrijk telt laagste aantal coronadoden sinds midden maart SVM

07 juni 2020

21u59

Bron: Belga 0 Frankrijk heeft de voorbije 24 uur dertien doden in de ziekenhuizen geteld als gevolg van het coronavirus. Dat is het laagste dagelijkse aantal sterfgevallen sinds midden maart.

In totaal zijn er nu 29.155 personen overleden aan het coronavirus in Franse ziekenhuizen en rusthuizen sinds het begin van de coronapandemie. De laatste keer dat het aantal nieuwe sterfgevallen zo laag lag, was op 14 maart. Dat was voor het land op 17 maart in lockdown ging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toen vielen er twaalf overlijdens te betreuren.

Weekendcijfers liggen echter dikwijls lager dan de weekcijfers. Vaak worden die nog gecorrigeerd achteraf. Daarnaast worden de overlijdens in rusthuizen bij onze zuiderburen niet meer dagelijks publiek gemaakt.

