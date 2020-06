Frankrijk stuurt speciaal interventieteam naar zware rellen in Dijon jv

15 juni 2020

22u40

Bron: BFMTV 0 Het zit er bovenarms op in de wijk Grésilles in Dijon. Na drie dagen van zware rellen grijpt de Franse overheid in en stuurt ze het speciale interventieteam RAID van de Franse politie naar Dijon. Er is een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de straatoorlog, die begon met enkele strafexpedities in het drugsmilieu.

Frankrijk zet, na de 37 extra agenten gisteren, nog eens 150 politiemensen in én het speciale interventieteam van de nationale politie, de RAID, om de rust in Dijon vannacht te laten weerkeren na drie dagen van stevige ongeregeldheden in de wijk Grésilles tussen de Tsjetsjeense en de Maghrebijnse gemeenschap. Getuigen spreken van oorlogstaferelen.

Het straatgeweld brak uit nadat een 16-jarige Tsjetsjeen op 10 juni rake klappen had gekregen, vermoedelijk door een groep oudere Noord-Afrikaanse drugdealers. Zo’n honderd mensen van de Tsjetsjeense gemeenschap uit heel Frankrijk - en naar verluidt zelfs ook uit ons land en uit Duitsland - gingen daarop, gewapend met machetes, honkbalknuppels en ijzeren staven, in de nacht van vrijdag op zaterdag verhaal halen in het centrum van de mosterdstad. Doelwit was waterpijpbar Black Pearl, die kort en klein werd geslagen. Het strijdtoneel verplaatste zich de volgende nacht naar de wijk Grésilles, waar een opnieuw een vijftigtal Tsjetsjenen naar toe trok. De derde expeditie vond afgelopen nacht plaats. Ditmaal kwamen er 200 Tsjetsjenen knokken.

Er vielen de voorbije dagen zes gewonden. De uitbater van een pizzeria raakte zwaargewond door enkele kogels. De beelden zijn soms hallucinant, zoals die in de tweet hieronder.

À Dijon, la guerre entre communautés Tchétchènes et des dealers aurait pu tourner au drame.



Les images sont impressionnantes, comment en est-on arrivé là ?



Des images pareils sur nos territoires, comment nos concitoyens peuvent-ils se sentir en sécurité ? pic.twitter.com/B6QNKHqZ4i Matricule007(@ DeltaMike59) link