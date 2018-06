Frankrijk stuurt elke 16-jarige verplicht een maand op dienstplicht BS HR

29 juni 2018

14u11

Bron: De Morgen, CNN 27 De Franse regering wil elke 16-jarige verplicht op 'sociale dienstplicht' sturen. Die bestaat uit twee delen: een maand verplichte burgerdienst, eventueel gevolgd door een vrijwillig engagement. Het doel: de samenhang van de natie versterken.

Een van de ideeën van Emmanuel Macron tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2017 was een verplichte militaire dienstplicht van een maand voor iedereen tussen 18 en 21 jaar, bij het leger of de gendarmerie. Het nieuwe plan van de regering-Macron verschilt daar grondig van. Het gaat om een dienstplicht voor 16-jarigen in twee fases. De eerste fase is een verplichte stage van een maand met een focus op burgerschap, "om jongeren ertoe aan te zetten om nieuwe relaties op te bouwen en hun rol in de samenleving te vinden". In deze 'cohesiefase' zal de klemtoon liggen op het mixen van jongeren van verschillende sociale achtergronden. Ze brengen daarbij vijftien dagen non-stop door in een grote groep en vervolgens vijftien dagen in kleinere groepjes.

Jongeren worden aangemoedigd een taak op te nemen in domeinen van defensie en veiligheid, maar ook vrijwilligerswerk zou een optie zijn

Defensie en veiligheid

De tweede fase in het plan van de regering is een vrijwillige stage van minstens drie maanden tot een jaar voor de leeftijd van 25 jaar. Daarbij worden jongeren aangemoedigd om een taak op te nemen in "domeinen van defensie en veiligheid", maar ook vrijwilligerswerk rond erfgoed, milieu of zorg zouden een optie zijn. Het is de bedoeling om de service national universel uit te rollen vanaf de zomer van 2019. Daarvoor wil de regering-Macron nog de jongerenorganisaties consulteren voor de specifieke invulling.

Gezien die stage zich in de schoolvakanties afspeelt, zijn de internaten van de overheid een oplossing

Maar eerst moet de regering zelf nog enkele knopen doorhakken, bijvoorbeeld over waar ze die jongeren tijdens hun verplichte maand onderbrengen. Gezien die stage zich in de schoolvakanties afspeelt, zijn de internaten van de overheid een oplossing, maar er wordt ook gedacht aan studentenvoorzieningen, of het bouwen van nieuwe capaciteit. Op termijn zou het gaan om 750.000 jongeren per jaar die deze verplichte maand doen. Volgens beramingen zou het plan 1,6 miljard euro per jaar kosten, naast de investeringen in infrastructuur die nodig zijn.