Frankrijk stelt avondklok in bij stranden Bretoense badplaats KVE

27 juli 2020

14u47

Bron: Belga 0 De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld voor stranden in de Bretoense badplaats Quiberon aan de Atlantische kust, nadat vorige week een groot aantal coronabesmettingen was vastgesteld. Ook parken en tuinen gaan 's nachts dicht om grote bijeenkomsten van met name jongeren te voorkomen, zei een functionaris van de regionale regering.

Overheden in heel Frankrijk zijn op hun hoede als mensen door het land reizen voor zomervakanties. Risico's op nieuwe uitbraken nemen daardoor toe, aangezien de naleving van regels voor het houden van sociale afstand afneemt.

Vorige week werden mondkapjes in Frankrijk verplicht in alle afgesloten openbare ruimtes, en de regering waarschuwde dat lokale lockdowns mogelijk opnieuw nodig zouden zijn. Quiberon, een pittoresk schiereiland dat populair is bij gezinnen, registreerde afgelopen dinsdag zijn eerste coronageval en het aantal is nu al gestegen tot 54.

Mondmaskers

De burgemeester heeft mondmaskers op openluchtmarkten en in drukke straten verplicht gesteld. Gezien de snel ontwikkelende situatie is nu ook een decreet uitgevaardigd om stranden, parken en openbare tuinen van 21.00 uur tot 07.00 uur te sluiten.

In de Normandische badplaats Le Touquet- Paris Plage is vanaf zaterdag het dragen van een mondmasker in de straten van het centrum verplicht, zo maakte burgemeester Daniel Fasquelle maandag bekend.

Frankrijk, waar 30.192 mensen aan Covid-19 overleden, registreert momenteel landelijk meer dan duizend nieuwe besmettingen per dag, aldus de gezondheidsautoriteiten vrijdag.

Lees ook:

OVERZICHT. Ook deze Europese steden en regio’s zien coronabesmettingen opnieuw stijgen

Hoe bestrijden andere landen tweede golf? Dit zijn de succesrecepten en miskleunen (+)