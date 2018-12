Frankrijk start onderzoek naar “Russische bemoeienis” bij protest gele hesjes, Rusland ontkent kg

10 december 2018

13u31

Bron: Belga, ANP 0 Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid bij de beweging van de gele hesjes. Volgens Rusland is elke aantijging dat het land een rol speelt bij het protest, ook op internet, "smaad". Gisteren werd bekend dat Frankrijk een onderzoek is begonnen naar mogelijke Russische bemoeienis met de ‘gele hesjes’-protesten die het land nu al een paar weken in zijn greep houden.

De ontkenning van Rusland komt er nadat vraagtekens werden gezet bij talloze valse accounts die mogelijk bedoeld zijn om de beweging van de gele hesjes aan te stoken op sociale media. Zo zouden honderden Twitter-accounts die doorgaans het Kremlin promoten, zich nu vooral bezighouden met posts rond de ‘#giletsjaunes’. Social media-experts stellen dat het erop lijkt dat die accounts daarmee het conflict willen uitvergroten.

Gewonde gele hesjes

Volgens het Britse dagblad The Times zijn er ongeveer tweehonderd Twitter-accounts die bijvoorbeeld foto's en video's verspreiden van gele hesjes die zwaargewond zijn geraakt door de politie. Daarvoor baseert de krant zich op analyses van het cyberbeveiligingsbedrijf New Knowledge. De valse accounts worden gevoed door Rusland, luidt het.



De Franse veiligheidsdiensten bekijken of de Russen zich inderdaad met de betogingen bemoeien, zei minister Le Drian van Buitenlandse Zaken gisteren. Het is nog te vroeg om commentaar te leveren op de aantijgingen van de Times, klonk het.

Smaad

Maar Rusland ontkent alle beschuldigingen. “We zijn niet tussenbeide gekomen in de interne aangelegenheden van welk land dan ook, inclusief Frankrijk”, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, aan verslaggevers.



“We respecteren de soevereiniteit van Frankrijk. Elke aantijging over een mogelijke deelname van Rusland is niets anders dan smaad”, voegde hij daar nog aan toe.



