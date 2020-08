Frankrijk start onderzoek na moordaanslag op verschillende Franse toeristen in Niger HR

10 augustus 2020

13u55

Bron: Belga 4 Buitenland Het Franse parket heeft maandag bekendgemaakt dat het een onderzoek heeft geopend naar terroristische moorden en terroristische bendevorming na de aanslag op zondag in Niger, waarbij verschillende Franse toeristen zijn omgekomen. In totaal vielen bij de aanslag acht doden. Hoeveel daarvan Fransen zijn, kon het parket niet bevestigen.

Volgens de lokale autoriteiten gaat het om zes Fransen en twee Nigerezen - hun chauffeur en een toeristengids. Ze werden gedood door gewapende mannen op een brommer, 60 km ten zuidoosten van Niamey, tijdens een toeristische excursie in een regio waar de laatste kuddes West-Afrikaanse giraffen grazen.

Parijs bevestigde dat de Fransen zijn omgekomen, zonder het aantal te specificeren. Frankrijk kondigde aan dat het Franse leger de Nigerese troepen steunt na deze aanval, die door de presidenten van de twee landen als ‘terroristisch’ werd bestempeld.

Jihadisten

De moorden zijn niet opgeëist, maar de aanval vond plaats in het instabiele ‘driegrenzengebied’ tussen Niger, Burkina Faso en Mali. De zone is een trefpunt geworden voor Sahel-jihadisten, waaronder de Islamitische Staat in de Grote Sahara (EIGS).

“We kennen de identiteit van de aanvallers niet, maar ze kwamen op motoren en wachtten op de komst van toeristen”, zei een bron dicht bij de milieudiensten.

Deze bron beschreef aan AFP dat de lichamen die naast elkaar lagen in de buurt van een half verbrand 4X4-voertuig met open deuren. Sporen van kogels waren zichtbaar op de achterruit van het voertuig. Een van de lichamen was verkoold. Anderen hadden een dodelijk hoofdletsel.