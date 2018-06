Frankrijk start met bouw van eigen 'Alzheimerdorp' waar dementerende bewoners vrij naar de fitness, brasserie of kapper kunnen kg

06 juni 2018

12u24

Bron: Telegraph 0 Frankrijk start met de bouw van een ‘dorp’ waarin Alzheimer-patiënten vrij rond kunnen lopen op een oppervlakte van vijf hectare. Het is de bedoeling dat de residenten een zo normaal mogelijk leven kunnen opbouwen in het dorp, dat om die reden ook wordt voorzien van allerlei diensten en winkels: van een fitnessruimte tot een kleine brasserie. De residentie wordt verwacht in 2019 de deuren te openen.

Het Alzheimerdorp wordt gebouwd nabij Dax, een stad in het zuidwesten van Frankrijk. Alles in het rustoord is erop gericht om de bewoners een gewoon leven te bieden, gezien de omstandigheden. In het dorp wonen geen ‘patiënten’, maar residenten, en het zorgpersoneel zal er normaal gekleed gaan. Het dorp zelf wordt bovendien gemodelleerd naar andere dorpjes in de regio om herkenbaarheid uit te stralen.

De bewoners zullen er wonen in huizen die ze delen met zes tot zeven andere residenten. Gedurende de dag kunnen ze zelfstandig door het dorp wandelen en hun uren invullen zoals ze zelf willen. Onder andere kunnen ze een bezoekje brengen aan de kapper, de lokale brasserie, bibliotheek, fitnessruimte of de boerderij.

"Zonder witte jassen"

“Het doel van het dorp is om mensen met de ziekte van Alzheimer zo lang mogelijk het gewone, sociale leven te laten ervaren, zonder witte jassen, zonder medicatie en met de vriendelijke ondersteuning van een multidisciplinair team van zorgverleners en vrijwilligers”, zo staat te lezen op de website van het project.

De Franse provincie Landes investeert zo’n 29 miljoen euro in het dorp. Er zal plaats zijn voor 120 bewoners, 100 verplegers en 100 vrijwilligers. Een verblijf zal ongeveer 60 euro per dag kosten, wat volgens de provincie overeenkomt met de gemiddelde dagprijs van een conventioneel verzorgingstehuis.

Het Franse Alzheimer-dorp werd geïnspireerd door een gelijkaardig initiatief in Nederland. Ook het Nederlandse ‘dementendorp’ in Weesp is een gesloten zorgcentrum voor dementerende ouderen met onder andere een eigen supermarkt en kapsalon, en zelfs een theater.