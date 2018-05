Frankrijk stapje dichter bij strengere straffen voor seksisme op straat kg

17 mei 2018

14u37

Bron: Belga 2 De Assemblée nationale in Parijs schaart zich achter een strengere wetgeving tegen seksueel geweld en seksisme. Een meerderheid van de afgevaardigen stemde woensdagnacht in eerste lezing voor het wetsontwerp, dat nu aan de Senaat zal worden voorgelegd. Met de wet moet voortaan ook seksuele intimidatie op straat bestraft worden.

Behalve de bestraffing van seksuele intimidatie op straat, voorziet de wet een hogere boete van minstens 90 euro voor een "seksistische belediging". Bovendien kan seksueel misbruik van kinderen onder de 15 jaar door volwassenen gemakkelijker beoordeeld worden als verkrachting.

Niet automatisch verkrachting

Oorspronkelijk werd aangekondigd dat de wet ook zou bepalen dat seks door volwassenen met kinderen onder de 15 jaar automatisch als verkrachting wordt beoordeeld. Zover komt het dus niet: tegen die maatregel waren er grondwettelijke bezwaren.

Dat de regering gas terugnam, lokte echter felle kritiek uit bij vrouwen- en kinderrechtenactivisten. Seks door volwassenen met kinderen onder de 15 jaar is altijd strafbaar in Frankrijk. Maar als dit zonder geweld, dwang of overrompeling gebeurt, is de straf lager dan bij een verkrachting.

De wet verlengt ook de verjaringstermijnen voor seksueel geweld met minderjarigen. Slachtoffers krijgen dan 30 in plaats van 20 jaar na hun meerderjaardigheid de tijd om het misdrijf te melden.

De maatregelen maken deel uit van een actieplan tegen seksuele intimidatie en geweld, dat president Emmanuel Macron in november had voorgesteld. Ook in Frankrijk waren de gemoederen rond de #MeToo-debatten over seksueel geweld en seksisme hoog opgelopen.