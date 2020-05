Frankrijk sluit verschillende scholen na opleving aantal besmettingen Marlies van Leeuwen

18 mei 2020

15u33

Bron: AD.nl 54 Een week nadat de Franse scholen deels heropenden, is er een ‘zorgwekkende opleving’ van coronabesmettingen die te linken zijn aan scholen. Zo’n zeventig nieuwe besmettingen worden gelinkt aan scholen. De betrokken instellingen hebben hun deuren opnieuw gesloten.

Om hoeveel scholen het in totaal gaat is, niet meteen duidelijk. In onder meer instituten in Roubaix, Mayenne, Finistère, Cantal, Haute-Garonne, Indre-et-Loire, Hérault en Nice zouden besmettingen zijn vastgesteld.

Alarmbel

De Franse minister van onderwijs, Jean-Michel Blanquer, trok vandaag aan de alarmbel in een radio-interview, schrijft persbureau AP.



Hij zei dat de opening van de scholen een aantal kinderen in gevaar brengt. Omdat de incubatietijd meerdere dagen tot zo’n twee weken bedraagt, is de kans groot dat de besmettingen al hebben plaatsgevonden voor de heropening van de scholen. Of de besmette personen leerlingen of leraren waren, lichtte hij niet toe.

Verdere heropening scholen

Een week geleden keerde een derde van de Franse kinderen weer terug naar school. Zo’n 40.000 kleuter- en basisscholen openden de deuren, voor maximaal vijftien leerlingen per klas. Vanaf vandaag mogen ook nog eens 150.000 middelbare scholieren weer terug de schoolbanken in, in gebieden waar de uitbraak onder controle is. In Parijs blijven de middelbare scholen nog dicht.

Frankrijk telt zeker 142.411 besmettingen en 28.108 sterfgevallen door het coronavirus.

Meer over AP

Cantal

Finistère

Frankrijk

Haute-Garonne

Hérault

Indre

Jean