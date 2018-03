Frankrijk sleept Apple en Google voor de rechter wegens "oneerlijke handelspraktijken" TK

14 maart 2018

13u50

Bron: Belga 0 Frankrijk daagt de Amerikaanse techgiganten Apple en Google voor de rechter wegens "oneerlijke handelspraktijken". Dat heeft de Franse minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, vandaag aangekondigd. De sanctie voor de bedrijven kan in de miljoenen lopen.

"Ik geloof in een op gerechtigheid gebaseerde economie en ik zal dus Google en Apple voor de handelsrechtbank in Parijs brengen voor oneerlijke handelspraktijken tegenover Franse start-ups", stelde de minister op de radio. Hij doet dat net op een moment dat de handelsrelatie met de Verenigde Staten onder druk staat door de beslissing van de Trump om importheffingen in te voeren op staal en aluminium.

Le Maire meent dat de machtige Amerikaanse spelers hun wil opleggen als Franse ontwikkelaars hun toepassingen verkopen aan Google en Apple. Die bedrijven bepalen de prijs en "kunnen unilateraal de contracten veranderen", luidt het. De minister spreekt van "onaanvaardbare" praktijken en wil dat Google en Apple de Franse bedrijven beter behandelen. Hij dreigt daarbij met miljoenenboetes.