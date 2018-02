Frankrijk schroeft begroting defensie op tegen "terreur en crisissen" tot 295 miljard euro in zes jaar EB

08 februari 2018

18u11

Bron: AFP, DPA 0 Frankrijk wil de defensiebegroting duidelijk versterken om beter gewapend te zijn tegen terrorisme en internationale crisissen. "Dat is een ommekeer van de dalende trend van de afgelopen 30 jaar", zei minister van Defensie Florence Parly vandaag in Parijs.

De belofte van president Emmanuel Macron om tegen 2025 twee procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie uit te geven, wordt daarmee ingelost. Die twee procent zijn het beoogde percentage van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Het wetsontwerp zal in de zomer door het parlement goedgekeurd worden.

De Franse strijdkrachten zullen in de periode van 2019 tot 2025 in totaal 295 miljard euro ter beschikking krijgen. "Deze middelen zijn voorhanden", zei Parly. Dat betekent dat er de komende vijf jaar gemiddeld 39,6 miljard euro per jaar aan Defensie wordt uitbesteed. Dit jaar werd er 34,2 miljard euro ingecalculeerd. Tegen 2025 moeten 6.000 nieuwe posten gecreëerd worden, waarvan de helft bij cyberdefensie en de inlichtingendiensten.

Parijs wil met de budgetverhoging ook meehelpen aan het opbouwen van een Europese defensie. Atoommacht Frankrijk beschikt volgens Parly over het meest toonaangevende leger van Europa.