Frankrijk schrijft aanhoudingsbevel uit tegen nieuwe verdachte met banden met Abaaoud KVE

17u25

Ayoub el-Khazzani Het Franse gerecht heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardid tegen een nieuwe verdachte in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de Thalys, in augustus 2015. De 25-jarige Redouane Sebbar, die banden heeft met opdrachtgever Abdelhamid Abaaoud, zou de aanval mee hebben voorbereid.

Ayoub El-Khazzani was op 21 augustus 2015 in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend op de Thalys naar Parijs gestapt. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met een kalasjnikov in de hand uitkwam. Vier reizigers - drie Amerikanen en een Brit - konden hem evenwel overmeesteren, waardoor er slechts drie mensen gewond raakten.



De dader gaf later toe dat hij handelde in opdracht van de Belgisch-Marokkaanse jihadist Abdelhamid Abaaoud, een van de co├Ârdinatoren van de terroristische aanslagen die op 13 november 2015 plaatsvonden in Parijs.



In het onderzoek naar de aanval hadden de antiterreurrechters in Parijs op 13 juli ook een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven tegen Redouane Sebbar, die sinds eind 2016 opgesloten zit in Duitsland, zo is maandag bekendgeraakt. Bronnen dicht bij het onderzoek zeggen aan het Franse persbureau AFP dat Sebbar deel uitmaakte van het "dichte netwerk" van Abaaoud en vijf dagen voor de aanval met de Thalys al een heen- en terugreis maakte tussen Parijs en Brussel.





