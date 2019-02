Frankrijk roept ambassadeur terug uit Italië na “onaanvaardbare provocaties”: “Niet meer gezien sinds Tweede Wereldoorlog” TT

07 februari 2019

14u24

Bron: ANP 0 Een ongezien diplomatiek incident in Europa. Frankrijk heeft zijn ambassadeur in Italië voor overleg teruggeroepen vanwege een reeks “provocaties” door de leden van de Italiaanse populistische regering. Een voorbeeld daarvan is volgens Parijs de ontmoeting die vice-premier Luigi Di Maio deze week in Frankrijk had met een delegatie van de Franse protestbeweging van de gele hesjes.

“Al enige maanden is Frankrijk het onderwerp van herhaalde beschuldigingen, ongefundeerde aanvallen en bizarre beweringen”, aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een bijzonder scherpe mededeling. Volgens het departement zijn de “schandalige uitspraken” “ongekend sinds de Tweede Wereldoorlog”. “Meningsverschillen hebben is één zaak, de relatie tussen beide landen gebruiken voor electorale doelen, is iets anders. Al die beschuldigingen creëren een erge situatie die vragen doet rijzen over de bedoelingen van de Italiaanse regering tegenover Frankrijk.”

Het ministerie noemde de ontmoeting van Di Maio en de delegatie een “nieuwe provocatie die onacceptabel is tussen twee buurlanden”. Di Maio zei dat hij leden van de beweging na het onderhoud had uitgenodigd om naar Rome te komen. Hij verklaarde via Twitter dat er een “wind van verandering over de Alpen was gewaaid”. Frankrijk noemt de ontmoeting een “schending van het respect dat er zou moeten zijn tussen democratisch en vrij verkozen regeringen”.

De spanningen tussen beide landen lopen al langere tijd op. Twee weken geleden nog riep Frankrijk de Italiaanse ambassadrice in Parijs op het matje nadat Di Maio had gezegd dat "Frankrijk Afrika verarmt”. “Als er vandaag mensen vertrekken, dan is dat omdat bepaalde Europese landen, met Frankrijk op kop, nooit gestopt zijn met de kolonisatie van de Afrikaanse landen”, zei hij scherp. Een dag later zei minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini dat hij hoopte “dat de Fransen zich kunnen bevrijden uit handen van deze zeer slechte president”, Emmanuel Macron.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX Luigi Di Maio(@ luigidimaio) link