Frankrijk repatrieerde al zeventien IS-kinderen ES

02 februari 2020

14u51

Bron: Belga 2 Frankrijk heeft in totaal al zeventien kinderen van Franse jihadisten teruggehaald. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vandaag gezegd.

Volgens Le Drian wil de regering nog meer kinderen uit gevangeniskampen met jihadisten halen als ze de kans krijgt om dat te doen. "De wil van Frankrijk is om ervoor te zorgen dat die kinderen, die onschuldig zijn, gerepatrieerd kunnen worden, onder voorbehoud van het akkoord van hun moeder", aldus de minister.

De Franse regering bekijkt het repatriëren van kinderen van Fransen die naar Syrië en Irak zijn getrokken, geval per geval.

Het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen ligt in veel Europese landen, ook hier, gevoelig. Zij zijn na de val van het kalifaat van Islamitische Staat vaak terecht gekomen in kampen, waar de omstandigheden steeds slechter worden door onder andere een gebrek aan water en voedsel, en epidemieën van tuberculose of cholera. De kampen zouden ook worden gekenmerkt door een groeiend klimaat van onveiligheid.