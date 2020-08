Frankrijk redt vijftigtal migranten die probeerden Kanaal over te steken LH

19 augustus 2020

20u33

Bron: Belga 2 De Franse autoriteiten hebben woensdagmorgen bij vijf verschillende acties een vijftigtal migranten gered die probeerden om met een bootje het Kanaal over te steken richting Groot-Brittannië. Onder de geredde migranten bevonden zich ook zes kinderen.

De regionale reddingsdienst (CROSS) in Gris-Nez moest woensdagmorgen om 4.20 uur een eerste keer uitrukken, nadat ze een oproep hadden gekregen voor een boot met migranten die zich ten oosten van Duinkerke in moeilijkheden bevond.

Er werden veertien migranten gered, onder wie een vrouw en drie kinderen, zo blijkt uit een verklaring van de maritieme prefectuur. Een van de passagiers moest "op zee in de omgeving van de boot" worden opgepikt. Sommigen vertoonden tekenen van onderkoeling, zo klinkt het nog.

De uren daarop kregen de diensten in Gris-Nez nog verschillende andere oproepen over de aanwezigheid van boten met migranten. Bij die operaties werden achtereenvolgens zes, zeventien en vier mensen gered.

De brandweer- en reddingsdiensten van het departement Nord moesten even voor 7 uur nog eens dertien migranten, onder wie drie kinderen, redden. Ze waren in de problemen gekomen voor de kust van Loon-Plage, vlak bij Duinkerke. Vier volwassenen en twee kinderen van acht werden "in zwakke toestand" naar het ziekenhuis overgebracht.

Eerder op de dag was al bekendgemaakt dat woensdagmorgen het lichaam van een jongeman werd aangetroffen een strand in Sangatte. Het gaat vermoedelijk om een Soedanese migrant die eveneens een poging had ondernomen om via het Kanaal in Groot-Brittannië te raken.

Het aantal pogingen om op die manier clandestien het Verenigd Koninkrijk te bereiken, is de voorbije maanden fors toegenomen. Sinds begin dit jaar zijn volgens een telling van het Franse persbureau AFP al 1.014 mensen onderschept.