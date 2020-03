Frankrijk probeert 130.000 burgers die in buitenland vastzitten terug te halen Belga

20 maart 2020

14u03 0 Zo'n 130.000 Franse burgers zitten momenteel vast in het buitenland en wachten om terug naar huis te keren. Dat blijkt uit een schatting van de Franse minister van Buitenlandse Zaken.

Frankrijk is samen met Italië en Spanje een van de ergst door het coronavirus getroffen landen.

Heel wat landen, waaronder Senegal, Peru, Marokko, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten, hebben daarom alle luchtvaartverbindingen met Frankrijk opgeschort. Voor Franse burgers die op dat moment nog in die landen verbleven, is het sindsdien erg moeilijk geworden om naar huis terug te keren.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian verzekerde op de radiozender France Info dat hij de Fransen zo snel mogelijk, in de loop van de komende dagen, wil terughalen. Dat zou moeten gebeuren met speciale commerciële vluchten die de luchtvaartmaatschappijen momenteel, in overleg met de betrokken landen, proberen in te leggen. Tot dan is het zaak om geduldig te zijn en het hoofd koel te houden, aldus Le Drian. De minister benadrukte voorts dat de regering er over zal waken dat de kostprijs van de tickets gereguleerd en geblokkeerd is, om speculatie te voorkomen.

De terugkeermaatregelen hebben betrekking op Franse burgers die op vakantie of zakenreis zijn in het buitenland. De zowat drie miljoen Fransen die in het buitenland wonen, krijgen het advies om thuis te blijven tenzij er sprake is van een medische noodzaak.