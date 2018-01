Frankrijk overweegt mannen boete van minstens 90 euro te geven als ze in openbaar commentaar geven op lichaam van vrouw Koen Van De Sype

25 januari 2018

09u22

Bron: La Croix, The Local 4 In Frankrijk is een wetsvoorstel in de maak om het toenemende probleem van seksuele intimidatie op straat aan te pakken. Mannen zouden een boete van minstens 90 euro riskeren als ze in het openbaar commentaar geven op het lichaam of het voorkomen van een vrouw. Motor achter het idee is de Franse staatssecretaris voor gendergelijkheid Marlène Schiappa (34).

Letterlijk gaat het om “gedrag dat een inbreuk is op de bewegingsvrijheid van vrouwen op publieke plaatsen, hun zelfvertrouwen ondermijnt en hun recht op veiligheid”. Doel is om het “alledaags seksisme” op straat in Frankrijk aan te pakken.

Obscene commentaren

Een parlementaire werkgroep boog zich de afgelopen maanden over wat het gedrag precies inhoudt en hoe het bestraft moet worden. Het zou gaan om mannen die vrouwen achtervolgen op straat, hen de weg versperren en luide en obscene commentaren geven op hun lichaam of uiterlijk. Fluiten naar vrouwen zou in het oorspronkelijke voorstel met een onmiddellijke boete worden bestraft, maar dat werd volgens de krant La Croix geschrapt in een nieuwe versie. (lees hieronder verder)

De straf voor mannen die betrapt worden, zou een boete van minstens 90 euro zijn. Dat is voor daders die meteen betalen. Wie binnen de 14 dagen betaalt, zou aankijken tegen een boete van 135 euro. Wie nog een aanmaning nodig heeft, riskeert een boete tot 375 euro.

Het voorstel moest gisteren voorgesteld worden aan staatssecretaris voor gendergelijkheid Marlène Schiappa, justitieminister Nicole Belloubet en binnenlandminister Gerard Collomb, maar is met een week uitgesteld. De ministers zullen het laatste woord hebben, voor het voorstel naar het parlement gaat.

Feministe

Schiappa was de drijvende kracht achter het nieuwe wetsvoorstel. De feministe en vroege aanhanger van de Franse president Emmanuel Macron lanceerde het idee in september vorig jaar om de “grijze zone” aan te pakken “tussen toegelaten verleiding en seksuele agressie”. Sophie Auconie – die in de werkgroep zetelt – noemde het “geen poging om de straten proper te maken”, maar een manier om “sommige mannen duidelijk te maken dat ze niet moeten aandringen”.

Er kwam echter al kritiek op het wetsvoorstel, onder meer ook uit feministische hoek. Aanranding staat al in het Franse strafrecht en heel wat feministen zijn bang dat een nieuwe overtreding die minder hard wordt bestraft de deur openzet om zwaardere overtreders er makkelijker vanaf te laten komen.