Frankrijk opent onderzoek naar vermiste Kuurnenaar Kevin Vanneste (30)

12 december 2018

Bron: Belga 1 Het Franse parket zal alsnog een onderzoek starten naar Kuurnenaar Kevin Vanneste, die op 16 september verdween op Corsica. Dat meldt het Franse persagentschap AFP, dat bevestiging kreeg van de procureur van Ajaccio. Burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V) is tevreden dat er een onderzoek komt.

Drie maanden lang werd niet gezocht naar de 30-jarige Kuurnenaar, tot grote ergernis van burgemeester Francis Benoit. Hij ging dinsdag nog in zusterstad Marcq-en-Baroeul hulp zoeken om de zaak te deblokkeren. Het grootste probleem bleek dat de Franse autoriteiten de verdwijning niet als verontrustend beschouwden omdat Vanneste meerderjarig was, maar daar komt nu dus verandering in.

Procureur van Ajaccio Eric Brouillard bevestigde dat Vanneste nooit zijn vliegtuig nam vanuit Bastia naar huis. Vanneste zou op 27 september terugkeren. De verdwijning werd niet gesignaleerd op Corsica, maar de vraag van de Belgische autoriteiten en burgemeester Francis Benoit is niet in dovemansoren gevallen. De procureur beval een onderzoek, dat zal uitgevoerd worden door de politie van Porto-Vecchio. "We weten dat zijn gsm nog een tweetal dagen heeft gewerkt na 16 september. Daarna kregen we geen signaal meer", aldus Bouillard aan AFP.

Vanneste was midden september naar Corsica afgereisd om een droom, namelijk het afstappen van GR20-wandeling, te verwezenlijken. Op 16 september had hij een laatste keer contact met zijn familie, daarna hoorde niemand nog iets van de Kuurnenaar.

Geëmotioneerd

“Dit is echt heel goed nieuws. Ik weet het nog maar net, maar het is schitterend dat onze oproep heeft gewerkt en dat een onderzoek wordt opgestart”, aldus burgemeester Benoit. “Dit raakt me. Ik ben echt geëmotioneerd na de vele inspanningen van de jongste weken. Het heeft ook iets opgeleverd. Op Corsica is de berichtgeving vlot rond gegaan, zelfs tot bij de gidsenkring van de GR20 die meteen in actie is geschoten. Ondertussen weten we ook dat Kevin contact had met een priester kort voor zijn verdwijning. Hij heeft zijn rugzak daar achtergelaten en zou er acht dagen later terug omgaan. Maar hij is nooit teruggekeerd. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er echt gebeurd is.”