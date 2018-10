Frankrijk onderzoekt hoe het 150 jihadi-kinderen uit Syrië kan terughalen HA

24 oktober 2018

08u13

Bron: Belga 0 In Syrië zijn ongeveer 150 kinderen van Franse jihadi's gesignaleerd, die naar Frankrijk zullen worden gerepatrieerd. Dat zegt een anonieme Franse bron aan nieuwsagentschap AFP.

Het zijn hun families in Frankrijk of in zones die onder Koerdische controle staan die gesignaleerd hebben waar de kinderen zich bevinden. Maar slechts een deel van hen is al geïdentificeerd en exact gelokaliseerd in het Koerdische gebied, zodat ze kunnen gerepatrieerd worden, zegt de bron.

Goedkeuring moeder

De kinderen, het merendeel jonger dan zes jaar, kunnen volgens de bron slechts vertrekken met goedkeuring van hun moeder, die ter plaatse blijft. Frankrijk sluit de terugkeer van volwassenen uit, of het nu strijders zijn of hun echtgenoten, en beschouwt hen als militanten van IS, zeer tot ongenoegen van hun advocaten in Frankrijk.



"Wie misdrijven of misdaden in Irak en Syrië heeft begaan, moet berecht worden in Irak en Syrië", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken daarover. "Minderjarigen zijn daarop de uitzondering. Hun situatie wordt geval per geval onderzocht. We hebben een bijzondere opdracht om het hogere belang van het kind te garanderen."

Diplomatieke relaties

De repatriëring belooft zeer gecompliceerd te worden. Syrisch Koerdistan is geen staat die erkend is door de internationale gemeenschap en Parijs heeft geen diplomatieke relaties met Damascus. "We zijn aan het kijken hoe alles in het werk kan gaan. Het is een zeer complexe zaak", zegt Parijs.