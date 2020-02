Frankrijk onder hoogspanning om ‘patiënt nul’ te vinden. Macron: “We staan aan begin van epidemie” Karen Van Eyken

27 februari 2020

12u37

Bron: BFM-TV 4 In de nacht van dinsdag op woensdag is in Frankrijk de eerste Franse coronapatiënt overleden. Het gaat om een zestigjarige leraar die nooit in risicogebied is geweest. Hoe is deze man dan besmet geraakt? Bestuurders en medici staan onder hoogspanning om ‘patiënt nul’ te vinden. Macron heeft verklaard dat Frankrijk aan het begin van een epidemie staat.

De overleden coronapatiënt was als leerkracht aan de slag in een middelbare school in Crépy-en-Valois in het departement Oise, ten noorden van Parijs. Daar voelde hij zich kort na het begin van zijn vakantie twee weken geleden ziek. Artsen vermoedden dat de man een gewone griep onder de leden had. Maar maandagavond verslechterde zijn toestand zienderogen en werd hij van een lokaal ziekenhuis overgebracht naar het gespecialiseerde ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs. Daar is hij in de nacht van dinsdag op woensdag bezweken aan het coronavirus.

Ook een andere Fransman, een man van 55 die in Amiens in het ziekenhuis ligt met het coronavirus, zou niet eerder in een risicogebied zijn geweest. Een 36-jarige man die in Straatsburg wordt verzorgd en in relatief goede gezondheid verkeert, kwam wel terug van vakantie uit Noord-Italië.

6 op 10 niet gedetecteerd

De overheid is met een onderzoek begonnen om het parcours van de overleden leraar in kaart te brengen. Het opsporen van ‘patiënt nul’ - die de leraar en wellicht ook nog anderen heeft besmet - is cruciaal om de uitbraak verder in te dijken en het verloop ervan te voorspellen. Want zolang virologen niet weten bij wie de uitbraak begon, weten ze niet wie er allemaal in quarantaine moet.

“Wat ons zorgen baart, is dat we geen direct verband kunnen leggen tussen de ontwikkeling van de ziekte bij deze patiënt - met helaas de dood tot gevolg - en een reis naar een risicogebied of contact met iemand uit het risicogebied”, verklaarde Frédéric Adnet, chef van de spoeddienst in het ziekenhuis Avicenne in Seine- Saint-Denis.

“Het zou ons nochtans niet te veel mogen verbazen,” zei Vittoria Colizza, directeur van het gezondheidsinstituut Inserm (National Institute of Health and Medical Research). Volgens haar worden immers 6 op de 10 ‘geïmporteerde’ gevallen van Covid-19 niet gedetecteerd, omdat de patiënten amper of helemaal geen symptomen vertonen en daarom geen arts raadplegen. “En zelfs zonder symptomen te hebben, kunnen personen andere mensen besmetten. De ziekte kan zich daarom vrij onopgemerkt verspreiden”, vertelde ze.

Ook in Italië is het alle hens aan dek om patiënt nul te vinden.

Meer middelen nodig

De intensivecareafdeling in het Creil-ziekenhuis, waar de leraar eerst was opgenomen, werd woensdagavond in quarantaine geplaatst. In het departement Oise werd een crisiscel opgericht.

Bij zijn bezoek aan het universiteitsziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs, waar de eerste Franse coronapatiënt is overleden, zei Macron dat Frankrijk aan het begin van een epidemie staat. “Zonder extra middelen zullen we de deze crisis niet aankunnen”, waarschuwde een arts tijdens het bezoek van de Franse president. “Ik heb jullie verzoeken om meer middelen gehoord”, verzekerde Macron.

In Frankrijk zijn in totaal zeventien besmettingen geteld. Naast twee doden, een Fransman (60) en een Chinese toerist (80), gaat het om vier mensen die zich nog in het ziekenhuis bevinden en elf mensen die genezen zijn.

