Frankrijk noemt vergiftiging Navalny “misdaad” en eist onderzoek, “onvoldoende bewijs” volgens Rusland

25 augustus 2020

15u00

Bron: Belga, ANP 2 Duitsland lijkt onvoldoende bewijs te hebben voor de stelling dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd . Dat zei het hoofd van het Russische forensisch instituut Sergei Sjigejev tegen staatspersbureau TASS. Ook Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, laat vandaag weten dat de conclusie van de Duitse artsen voorbarig is. Frankrijk eist dan weer een onderzoek naar “een misdaad”.

De artsen in het Berlijnse ziekenhuis waar Navalny wordt behandeld zeggen nog niet te weten om welke specifieke stof het gaat, maar hebben aanwijzingen dat Navalny is vergiftigd met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers. Dat kan een medicijn betreffen dat de gevolgen van bepaalde vormen van dementie kan afremmen, maar ook in pesticiden en zenuwgassen zit zoals sarin, VX en Novitsjok.

Die opmerkingen zijn "voorbarig", zegt Sjigejev. "Op dit moment kunnen we alleen zeggen dat de patiënt een daling had in zijn cholinesterase-activiteit. Daarop is de conclusie over vergiftiging met cholinesteraseremmers gebaseerd. Die conclusie is voorbarig.”

"De medische analyse van onze artsen en die van de Duitse artsen komen overeen, maar hun conclusies lopen uiteen. We begrijpen deze gretigheid van de Duitse collega's niet", zei Dmitri Peskov, woordvoerder van president Vladimir Poetin. Volgens hem is vergiftiging "een van de vele mogelijkheden. Maar er zijn veel andere medische pistes". Peskov benadrukte dat Duitse artsen "geen stof hebben geïdentificeerd".

Frankrijk is erg bezorgd over deze criminele daad tegen een belangrijke figuur in de Russische politiek Frans ministerie van Buitenlandse Zaken

Frankrijk noemt wat Navalny is overkomen “een misdaad” en eist “snel een transparant onderzoek”. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs naar buiten gebracht. “Frankrijk is erg bezorgd over deze criminele daad tegen een belangrijke figuur in de Russische politiek”, klinkt het.

Aleksej Navalny, de 44-jarige tegenstander van president Poetin, werd donderdag ziek en werd zaterdag naar Berlijn overgebracht. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging. Artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal.

