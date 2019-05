Frankrijk neemt maatregelen tegen overbezetting op Mount Blanc ttr

31 mei 2019

19u39

Bron: anp 1 buitenland Bergbeklimmers mogen alleen nog de Mont Blanc beklimmen als ze een kamer hebben geboekt in een van de hutten op de flanken van de hoogste berg van Europa. Dat hebben de Franse autoriteiten besloten in een poging de overbezetting op de berg tegen te gaan.

De Alpenpiek trekt jaarlijks bijna 25.000 klimmers. De dagelijkse drukte leidt tot oplaaiende gemoederen en ongebreideld illegaal kamperen. Vanaf morgen moeten mensen die hopen de 4.810 meter hoge berg via de standaardroute te beklimmen, een kamer in een van de drie schuilhutten boeken als hun beklimming een overnachting omvat, wat meestal het geval is.

Vandaag kwam nog een 25-jarige Slowaak om het leven nadat hij 250 meter naar beneden was gevallen aan het begin van de standaardroute, die ook wel bekendstaat als Route Royale. Vorig seizoen kwamen vijftien klimmers op de berg om het leven.

Bekijk ook:

Unieke foto toont lange wachtrij op Mount Everest