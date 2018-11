Frankrijk legt 18 Saudi's inreisverbod op wegens betrokkenheid bij moord op journalist kv

22 november 2018

19u41

Bron: Belga 0 Frankrijk heeft 18 Saudische burgers een inreisverbod opgelegd in verband met de moord op de Saudische dissidente journalist Jamal Khashoggi, in het Saudische consulaat in Istanboel. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Het ministerie zei dat de maatregel is getroffen in coördinatie met andere EU-landen, zoals Duitsland, dat eerder deze week ook 18 Saudische burgers een inreisverbod heeft opgelegd.

"Deze maatregelen, beslist door het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn bedoeld om deze individuen de toegang tot het nationaal grondgebied en tot het geheel van de Schengenzone te ontzeggen", klinkt het in een persbericht. De maatregelen kunnen worden herzien of uitgebreid "in functie van de vooruitgang van het lopende onderzoek".



Saudi-Arabië is een van de belangrijkste klanten van de Franse defensie-industrie. Functionarissen hebben wel beklemtoond dat dit geen rol speelt in de reactie op de moord op de journalist.

Vermoord in consulaat

Khashoggi, die onder meer schreef voor Washington Post en kritisch was voor de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, is op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanboel.

Saudi-Arabië beweerde aanvankelijk dat hij het consulaat levend had verlaten, nadat hij de documenten had opgepikt die hij nodig had om zijn Turkse verloofde te huwen. De Turkse autoriteiten stellen dat de journalist was gewurgd toen hij het consulaat was binnengegaan, waarna zijn lichaam in stukken werd gesneden. Saudi-Arabië heeft nu toegegeven dat Khashoggi gedood werd in het consulaat. Riyad heeft ook gezegd dat het de doodstraf wil voor vijf verdachten. Riyad ontkent echter dat de Saudische kroonprins de moord had bevolen.

Intussen is Mohammed bin Salman vandaag begonnen aan zijn eerste buitenlandse reis sinds de dood van Khashoggi. Hij bezoekt een aantal Arabische landen, meldde het Saudische staatsnieuwsagentschap SPA. Eerst doet hij de Verenigde Arabische Emiraten aan, een belangrijke bondgenoot van Saudi-Arabië.