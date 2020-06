Frankrijk lanceert testcampagne gericht op ruim 1 miljoen mensen ADN

25 juni 2020

16u03

Bron: ANP 0 Frankrijk gaat ongeveer 1,3 miljoen inwoners in de regio Île-de-France, waar ook Parijs onder valt, uitnodigen om zich te laten testen op het coronavirus. Dat zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran tegen de krant Le Monde.

De tests moeten de groep mensen in kaart brengen die wel besmet zijn, maar geen symptomen hebben.

Experiment

De 'testcampagne' richt zich vooral op mensen die in de buurt wonen van voormalige infectiehaarden, zei Véran. Behalve in Île-de-France, ontvangen ook Fransen in drie andere regio's een uitnodiging voor een test. In het betreffende gebied bevindt zich driekwart van alle mensen in Frankrijk die op intensieve zorgen belandden als gevolg van besmetting met het coronavirus.



Naderhand wordt gekeken of de campagne wordt uitgebreid, zei Véran. "We zijn in een experimentele fase om te zien of dit correspondeert met wat de Fransen willen", aldus de minister.

Waakzaam

Véran zei eerder dat “het ergste deel van de corona-epidemie voorbij is in Frankrijk”. “Mensen moeten waakzaam blijven”, beklemtoonde hij. “Het virus is niet dood, het blijft circuleren. We hebben het niet volledig verslagen en blijven de circulatie controleren. We blijven testen.”

