Frankrijk laat vermoedelijke jihadist vrij na gerechtelijke dwaling

22 augustus 2018

16u59

In Frankrijk is in april een vermoedelijke jihadist vrijgekomen die in voorhechtenis zat, in afwachting van zijn proces in november. Dat gebeurde na een fout van een onderzoeksrechter.

Oualid B. had in november samen met onder meer Reda Bekhaled en diens broers moeten terechtstaan voor de voorbereiding van een aanslag rond Lyon in 2014. Ze wilden ook in het centrum en in het oosten van het land toeslaan en zouden betrokken zijn bij een netwerk dat Syriëstrijders ronselt.

Oualid B. kwam echter op 3 april vrij, nadat een onderzoeksrechter was vergeten om de voorlopige hechtenis te verlengen. Volgens het ministerie van Justitie is hij sindsdien op vrije voeten, maar wordt hij wel opgevolgd door het gerecht.

Het weekblad Le Canard enchaîné meldt dat de onderzoeksrechter werd gevraagd om een stap terug te zetten, wat hij zou weigeren. Volgens minister van Justitie Nicole Belloubet loopt er wel een onderzoek hoe dit is kunnen gebeuren, ondanks het gevaarlijke profiel van de man.

In totaal zijn vijftien personen in beschuldiging gesteld in het dossier, waarvan er acht in Irak of Syrië verblijven.