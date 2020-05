Frankrijk kondigt 14 dagen quarantaine af voor iedereen die vanuit Spanje het land binnenkomt als reactie op besluit van Spaanse regering KVE

22 mei 2020

17u36

Bron: El Mundo, Ouest France 0 Frankrijk zal een 14-daagse quarantaine opleggen aan reizigers die het grondgebied vanuit Spanje binnenkomen, melden bronnen binnen het Elysée. Parijs heeft deze maatregel ingevoerd na een gelijkaardig besluit van de Spaanse regering. Madrid legt een 14-daagse quarantaine op aan alle personen die uit het buitenland komen, ook aan degenen met de Spaanse nationaliteit. Het is een beslissing die slecht is aangekomen bij de Franse regering omdat ze is genomen zonder overleg met Frankrijk en andere lidstaten uit de Schengenzone, klinkt het.

“We kunnen ons niet voorstellen dat de doorgang van de ene naar de andere kant (van de grens) gemakkelijker is dan andersom”, legden dezelfde bronnen uit, die specificeerden dat het geen kwestie van discriminatie is, maar van ‘wederkerigheid’.

Spanjaarden die momenteel in Frankrijk wonen, zullen ook worden getroffen door de quarantaine die door de regering van premier Sanchez is aangekondigd als ze om werkgerelateerde of familiale redenen naar Spanje reizen. Enkel grensarbeiders vallen niet onder de maatregel.



Frankrijk had nochtans een paar dagen geleden aangekondigd dat het geen quarantaine zou opleggen aan al degenen die uit een ander Schengenland of uit het Verenigd Koninkrijk het land zouden binnenkomen. Maar nu zal er dus wel een quarantaine opgelegd worden aan reizigers uit Spanje, zolang het besluit van de Spaanse regering van kracht blijft. De grens tussen Frankrijk en Spanje is momenteel niet gesloten, maar er worden sinds 16 maart wel controles uitgevoerd aan de landsgrenzen.

De Spaanse regering gaat die quarantainemaatregel de volgende weken mogelijk wel schrappen, maar alleen als het virus beter onder controle is. De autoriteiten willen daarbij dan wel kijken naar de gezondheidstoestand in het land waar mensen vandaan komen en waar de toeristen in Spanje naartoe willen. De noodtoestand is nog tot 7 juni van kracht.

