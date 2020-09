Frankrijk komt met extra coronamaatregelen in Lyon en Nice HAA

17 september 2020

19u54

Bron: ANP, DPA 0 Frankrijk gaat extra maatregelen nemen om de coronabesmettingen in de steden Lyon en Nice te beteugelen. Dat heeft de minister van Volksgezondheid aangekondigd. Eerder deze week werden in drie andere ‘rode’ regio's al aanvullende maatregelen genomen om de pandemie in te dijken.

Minister Olivier Véran zei niet wat de maatregelen zouden zijn, maar wel dat lokale ambtenaren in Lyon en Nice tegen zaterdag hun plannen voor extra regelingen moeten indienen bij de regering in Parijs.



De regio's waar eerder deze week al extra maatregelen zijn doorgevoerd zijn Marseille, Bordeaux en Guadeloupe, een Frans grondgebied in het Caribisch gebied. Ondanks een mondmaskerplicht en strenge afstandsregels zijn Bordeaux en Marseille net als Parijs uitgegroeid tot een “coronahotspot”.

Extra maatregelen

Samenscholingen van meer dan tien mensen zijn verboden in de steden en omgeving, ook op de stranden bij Marseille. Aan de bar staan is niet meer toegelaten en ’s avonds laat mag buiten geen alcohol gedronken worden. Er gelden ook strengere regels voor bezoeken in woonzorgcentra en het bijwonen van buitenevenementen.



De minister zei dat er in Marseille en op het eiland bijkomende maatregelen moeten komen, indien de situatie niet verbetert. Hij dacht daarbij aan een mogelijke sluiting van bars of het verbieden van samenscholingen.

Wij strijden niet met dezelfde wapens en kennen onze vijand beter Olivier Veran, minister van Volksgezondheid

Véran beklemtoonde dat de huidige situatie duidelijk verschilt van die in het voorjaar. “Wij strijden niet met dezelfde wapens en kennen onze vijand beter”, zei hij. Het virus verspreidt zich ook langzamer. De bewindsman zei dat er in één week tijd meer dan 1,2 miljoen tests zijn uitgevoerd.

Heropleving

Frankrijk heeft deze maand een heropleving van het aantal virusgevallen gezien. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt opnieuw, net als het aantal mensen dat op intensieve zorg wordt opgenomen. De aantallen liggen evenwel nog ver onder de piek van het voorjaar.

Het Franse ministerie van Gezondheid rapporteerde vandaag 10.593 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur. Een dag eerder waren er nog 9.784 bevestigde gevallen. In Frankrijk zijn het afgelopen etmaal vijftig mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het totale aantal doden komt daarmee op 31.095.

Boetes

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maakte vandaag ook bekend dat sinds de mondmaskerplicht in mei is ingegaan 44.429 mensen zijn geverbaliseerd wegens het niet nakomen van die verplichting. De boete bedraagt 135 euro.

