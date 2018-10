Frankrijk in de ban van sterk toenemend homofoob geweld ADN

30 oktober 2018

18u16

Bron: Belga 0 Een reeks gewelddadige overvallen op homoseksuelen heeft in Frankrijk tot in de top van de staat voor beroering gezorgd.

De voorbije weken werden in Parijs en andere steden verschillende homoseksuelen in het openbaar aangevallen. Volgens een opsomming van de zender France Info werden onder meer twee vrouwen op een kermis in Lille bespoten met schoonmaakmiddelen, verschillende mannen in elkaar geramd voor een fastfoodrestaurant in Lyon, terwijl in Parijs verschillende homo’s herhaaldelijk vuistslagen in het gezicht kregen.

Eind september kreeg ook al een jonge comedian in het twintigste arrondissement meerdere klappen aan de uitgang van een theaterzaal. Begin oktober werden twee mannen in het negentiende arrondissement aangevallen toen ze elkaar een kus gaven. Ook de voorzitter van Urgences Homophobie, een vereniging die zich inzet voor LGBT-vluchtelingen die in hun land van herkomst gevaar lopen, werd onlangs zwaar toegetakeld, aan de uitgang van een restaurant in het centrum van de hoofdstad.

“Frankrijk onwaardig”

De overvallen zijn Frankrijk onwaardig, verklaarde president Emmanuel Macron gisteren. "Homofoob geweld moet onze hele samenleving verontrusten", deelde hij via Twitter mee. Macron kondigde "concrete maatregelen" aan, die echter de "menselijkheid en tolerantie, die de kern van onze cultuur vormen", niet kunnen vervangen.

Les violences homophobes doivent être une préoccupation pour notre société tout entière. Elles sont indignes de la France. Des mesures concrètes seront annoncées mais ne sauraient remplacer l’humanité et la tolérance qui sont au cœur de notre culture. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

“De toename van homofoob geweld is onaanvaardbaar”, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Christoper Castaner vandaag op Twitter. Gisterenavond belde hij met het slachtoffer van de jongste aanval, een man uit Rouen. Castaner kondigt nu maatregelen voor meer veiligheid aan en zal vanavond samen met minister van Justitie Nicole Belloubet een gesprek hebben met de vereniging “SOS Homophobie”.

Een week geleden hebben duizenden mensen in Parijs gedemonstreerd tegen het toenemende homofoob geweld.

Des mesures concrètes contre les #LGBTphobies sont attendues :

▪️campagne de sensibilisation nationale sur les #LGBTphobies et ses effets

▪️formation initiale obligatoire des prof, juges et policiers

Toujours aucune condamnation d’@EmmanuelMacron. pic.twitter.com/tejNpXWMiJ SOS homophobie(@ SOShomophobie) link

Ce soir c’est mon tour.

Agression homophobe à la sortie d’un restau.

Nez cassé.

Choqué.

Du sang partout.

Je suis homosexuel, et nous sommes en 2018.@SOShomophobie @Tof_Beaugrand @stop_homophobie @Lyes_Alouane @MarleneSchiappa pic.twitter.com/O8nxg5rk3C Guillaume Mélanie(@ Guillaumelanie) link