Frankrijk heropent scholen op 11 mei op vrijwillige basis, mondmaskers allicht verplicht op openbaar vervoer

23 april 2020

16u19

In Frankrijk gaan de scholen op 11 mei weer open, maar leerlingen hoeven niet te gaan: het is nog vrijwillig. De heropening is onderdeel van de eerste versoepelingen van de Franse coronamaatregelen die midden maart waren afgekondigd. Dat heeft president Emmanuel Macron aan de Franse burgemeesters gezegd.

Het Elysée heeft donderdag verschillende richtlijnen aangekondigd voor de periode vanaf 11 mei, wanneer in Frankrijk de lockdownmaatregelen worden versoepeld.

Geen verplichting

De terugkeer naar school vanaf 11 mei zal “progressief” gebeuren, “in overleg met de lokale verkozenen en aangepast aan de plaatselijke realiteit”. Niet alle scholen zullen dus gelijktijdig opengaan: alles zal afhangen van hoe zwaar een bepaalde regio getroffen is. Het Élysée stelt dat er voorrang wordt gegeven aan de jongsten en aan de kinderen die “het meest in moeilijkheden” verkeren.



Of kinderen opnieuw naar school gaan, hangt af van de ouders. Er is namelijk geen verplichting, ouders beslissen op vrijwillige basis of hun kinderen naar school zullen gaan.

Mondmaskers

In de strijd tegen het coronavirus komt er ook een advies om buiten mond en neus te bedekken, maar het gaat om een aanbeveling, niet om een verplichting. Het is ook niet de bedoeling om professionele mondkapjes te dragen, omdat die dringend nodig zijn in de zorg. Macron heeft de burgemeesters alvast aangemoedigd om massaal maskers voor het grote publiek aan te schaffen. Op het openbaar vervoer komt er “waarschijnlijk” wel een verplichting.

Tegen begin mei verwacht Frankrijk een gedetailleerd plan klaar te hebben voor het einde van de lockdown.