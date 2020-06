Frankrijk heropent Schengen-buitengrenzen vanaf 1 juli kv

13 juni 2020

01u27

Bron: Belga 0 Frankrijk zal vanaf 1 juli de grenzen voor landen buiten de Schengenzone geleidelijk aan heropenen. Dat hebben de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner in een gezamenlijk persbericht aangekondigd.

De beslissing is genomen volgens de aanbevelingen van de Europese Commissie. De heropening gebeurt geleidelijk aan en is afhankelijk van de gezondheidssituatie in de andere landen.

Gisteren maakte de Europese Unie al bekend dat het inreisverbod naar Europa voor mensen van buiten de EU in juli stap voor stap wordt opgeheven. Bijna alle EU-landen zijn voorstander van een verlenging van het verbod tot 1 juli, zei EU-commissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson vrijdag na overleg met Europese ministers. Het verbod op niet-noodzakelijke reizen werd sinds midden maart twee keer met een maand verlengd, de laatste keer tot 15 juni.



Frankrijk heeft eerder al bekendgemaakt de grenzen vanaf 15 juni te openen voor Europese landen binnen de Schengenzone.