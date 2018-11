Frankrijk herdenkt terreuraanslagen van drie jaar geleden met nationaal eerbetoon jv

13 november 2018

14u04

Bron: afp 0 In Parijs hebben de slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015, vandaag exact drie jaar geleden, een nationaal eerbetoon gekregen met een stoet langs de plaatsen waar aanslagen werden gepleegd.

Op de avond van 13 november pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en in de hoofdstad op de terrassen van restaurants en in het concertgebouw van Bataclan.

In totaal vielen er 130 doden en meer dan 350 gewonden. Om 9 uur vanochtend vond een eerste ceremonie plaats in het Stade de France, waar drie jihadisten zichzelf opbliezen waarbij een dode en tientallen gewonden vielen. De familie van het dodelijk slachtoffer, Manuel Diaz, was aanwezig, net als premier Edouard Philippe, minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en de Parijse burgemeester Anne Hidalgo.

Van daaruit vertrok een optocht naar de terrassen van de bars en restaurants in Parijs waar schietpartijen plaatsvonden die 39 mensenlevens eisten: le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire en la Belle Equipe. Om 11 uur kwam de optocht aan bij de Bataclan, de concertzaal waar 90 mensen werden doodgeschoten.

Voor het eerst woont de president van de Republiek de ceremonie niet bij. In 2017 brachten Emmanuel Macron, die op dat moment een paar maanden verkozen was, en zijn voorganger François Hollande hulde aan de slachtoffers door hetzelfde parcours te volgen.

Om 12.30 uur hebben de slachtofferverenigingen een herdenkingsceremonie voorzien voor het stadhuis van het elfde arrondissement. Er zullen toespraken gehouden worden, er zal muziek worden afgespeeld en er zullen ballonnen worden opgelaten.

De dag wordt afgesloten met de officiële overhandiging van een "nationale medaille van erkenning aan de slachtoffers van het terrorisme" in hôtel Matignon.

Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan is aanwezig bij de ceremonies, als uiting van "de sterke vriendschap tussen de twee steden en hun onderlinge solidariteit tegen het terrorisme", aldus de stad Parijs. In 2017 en 2018 kreeg Londen net als Parijs met verschillende aanslagen te maken.

Al snel na de aanslagen in Parijs wees het onderzoek naar België, meer bepaald naar de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Molenbekenaar Abdelhamid Abaaoud wordt gezien als de spil van het netwerk achter de aanslag. Hij komt enkele dagen erna om het leven nadat de politie een appartement in Saint-Denis bestormt.

Ook de Franse broers Salah en Brahim Abdeslam woonden in Molenbeek. Brahim blies zichzelf op, Salah deinsde daar op het laatste moment voor terug. De Fransman Bilal Hadfi, die zichzelf opblies nabij het Stade de France, woonde in Laken en liep school in het stedelijke Instituut Anneessens-Funck in Brussel. Tot slot was ook Chakib Akrouh een Belg afkomstig uit Molenbeek. Hij blies zichzelf enkele dagen later op tijdens de politierazzia in Saint-Denis.

Het netwerk achter de aanslagen in Parijs komt ook overeen met dat van de aanslagen van 22 maart in Brussel.