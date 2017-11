Frankrijk heft parlementaire onschendbaarheid Marine Le Pen op ADV

14u29

Bron: belga 0 AFP

In Frankrijk heeft de Nationale Vergadering besloten om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van Marine Le Pen, voorzitster van de Franse extreemrechtse partij Front national. Dat melden verschillende Franse media onder aanhaling van parlementsbronnen.

De rechtbank van Nanterre opende een onderzoek naar de verspreiding van beelden van een slachtoffer van terreurbeweging IS via de Twitteraccount van Le Pen. De Nationale Vergadering sprak zich niet uit over de kern van het dossier, maar had het over een "ernstig, loyaal en oprecht" verzoek van justitie, aldus de Franse media.