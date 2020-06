Frankrijk haalde tien kinderen van jihadisten terug uit Syrië HLA

22 juni 2020

08u04

Bron: Belga 0 Tien kinderen van Franse jihadisten die in Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië zaten, zijn in de nacht van zondag op maandag naar Frankrijk gerepatrieerd. Dat heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

In een persbericht stelde het ministerie dat het gaat om tien minderjarige Franse kinderen, "wezen of humanitaire gevallen, die zich bevonden in kampen in het noordoosten van Syrië". Er zijn geen details bekend over waar ze in Frankrijk zijn aangekomen, of over de omstandigheden waarin ze Syrië hebben verlaten. "Deze kinderen zijn overgedragen aan de Franse juridische autoriteiten, ondergaan nu een speciale medische opvolging en worden opgevangen door de sociale diensten", aldus het ministerie. Parijs bedankte nog het Koerdische semi-autonome bestuur in het noordoosten van Syrië voor de samenwerking bij de repatriëring.

28 kinderen teruggehaald

Sinds maart 2019 haalde Frankrijk 28 kinderen terug uit Syrië. Volgens het collectief Familles unies, dat de naasten van zulke kinderen verenigt, bevinden zich 300 kinderen van Franse jihadisten in de kampen van Al-Hol en Roj in het noordoosten van Syrië.

De Koerdische autoriteiten houden ongeveer 12.000 buitenlanders, onder wie 4.000 vrouwen en 8.000 kinderen, vast in drie kampen in het Syrische noordoosten, het merendeel van hen in Al-Hol. De Koerden roepen de betrokken landen regelmatig op om hun burgers te repatriëren. De VS herhalen die oproep vaak, uit ongerustheid dat jihadisten ontsnappen. Volgens het Franse terreuranalysecentrum (CAT) zijn dertien Franse jihadisten onder wie Hayat Boumedienne - de partner van een van de daders van de aanslagen in Frankrijk in januari 2015 - ontsnapt uit de kampen waar ze vastzaten. In 2019 zijn volgens de Koerdische Rode Halvemaan 517 mensen omgekomen in het kamp Al-Hol, onder wie 317 kinderen.