Frankrijk: “Geen bewijs dat Covid-19 gelinkt is aan onderzoek in labo Wuhan” kv

17 april 2020

19u52

Bron: Reuters 4 Er is voorlopig geen bewijs dat er een link is tussen het nieuwe coronavirus en het werk van onderzoekslaboratorium P4 in de Chinese stad Wuhan waar de huidige pandemie begon. Dat zegt een medewerker van het kabinet van president Macron vandaag.

“We willen duidelijk maken dat er tot op de dag van vandaag geen feitelijk bewijs is voor de informatie die recent circuleert in de Amerikaanse pers en een link legt tussen de oorsprong van Covid-19 en het werk van het P4-laboratorium van Wuhan, China”, liet een woordvoerder van het kabinet van president Emmanuel Macron vandaag weten.

Volgens de algemene wetenschappelijke consensus is SARS-CoV-2, de officiële naam van het coronavirus, afkomstig van vleermuizen.



In 2004 ondertekende Frankrijk een akkoord met China om een onderzoekslabo voor besmettelijke ziekten met bioveiligheidsniveau 4 (het hoogste niveau) op te richten in Wuhan, volgens een Frans decreet dat destijds werd ondertekend door de toenmalige buitenlandminister Michel Barnier.

De Amerikaanse president Donald Trump verkondigde woensdag dat zijn overheid onderzocht of het coronavirus afkomstig was van een laboratorium in Wuhan. VS-buitenlandminister Mike Pompeo wil dat Peking open kaart speelt over wat ze weten.

Generaal Mark Milley, voorzitter van de Amerikaanse gezamenlijke stafchefs, zei dinsdag dat Amerikaanse inlichtingen erop wijzen dat het coronavirus vermoedelijk op natuurlijke wijze opdook en niet in een laboratorium in China werd gecreëerd, maar dat er over beide pistes geen zekerheid is.

De Amerikaanse krant Washington Post berichtte deze week dat experts nationale veiligheid in de Trump-administratie al lang vermoeden dat onderzoeksinstellingen in Wuhan aan de basis liggen van de nieuwe coronavirusuitbraak.

In februari ontkende het Wuhan Institute of Virology, dat gefinancierd wordt door de Chinese staat, geruchten dat het virus artificieel vervaardigd werd in een van zijn laboratoria of mogelijk uit een dergelijke faciliteit was vrijgekomen.