Frankrijk gastland van top over conflict in Oekraïne

KVE

15 november 2019

20u17

Bron: Belga

De leiders van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland komen op 9 december in Parijs bijeen om vooruitgang te boeken in het oplossen van het etterende conflict in Oost-Oekraïne. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd.