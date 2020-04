Frankrijk gaat op grote schaal testen in bejaardentehuizen SVM

06 april 2020

21u05

Bron: Belga 0 In Franse bejaardentehuizen zal op grote schaal getest worden op het coronavirus. Dat kondigde de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Veran aan.



Tijdens een dagelijkse briefing zei Varon dat 2.417 bewoners van bejaardentehuizen en woonzorgvoorzieningen zijn gestorven nadat ze besmet raakten met het coronavirus. Dat is meer dan een vierde van het totale aantal doden dat Frankrijk tot nu toe telt.

De minister benadrukte dat in twee derde van de ouderenvoorzieningen geen besmettingen zijn geregistreerd. "Deze overlijdens choqueren ons, maar de strijd is nog niet verloren", zei hij.

Veran kondigde aan dat wanneer iemand in een bejaardentehuis positief test alle bewoners en personeel getest zullen worden. Zo kunnen besmette bewoners in speciale ruimtes worden ondergebracht en eventueel verzorgd worden door personeel dat ook positief getest heeft maar geen symptomen vertoont.

833 extra doden

De voorbije 24 uur zijn in Frankrijk 833 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zorgde het virus al voor 8.911 sterfgevallen bij onze zuiderburen.

Van de overlijdens die vandaag geregistreerd werden, vonden er 605 in een ziekenhuis plaats. De andere personen stierven in rusthuizen of residenties.

Het aantal personen dat op de afdelingen intensieve zorgen verblijft, liep met 94 op. Dat is de zwakste stijging sinds Frankrijk op 17 maart stevige maatregelen nam om het coronavirus in te dammen. “Maar we hebben de piek nog niet bereikt”, besluit Véran.

