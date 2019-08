Frankrijk gaat nu uit van ‘no deal-brexit’ als standaardsituatie TT

21 augustus 2019

17u01

Bron: Reuters, Bloomberg 0 D e Franse regering werkt voor de voorbereidingen van de brexit voortaan met het ‘no deal’-scenario als standaardoptie in het achterhoofd. Dat heeft een hoge ambtenaar van president Emmanuel Macron op een briefing voor journalisten gezegd. De kans dat de Britten de Europese Unie verlaten zonder akkoord, is nu groter dan de optie mét akkoord, klinkt het vanuit het Elysée.

De Britse premier Boris Johnson ontmoet vandaag zijn Duitse evenknie Angela Merkel in Berlijn, en reist morgen door naar Parijs voor een ontmoeting met Macron. Johnson maakte de voorbije dagen duidelijk dat wat hem betreft de 'backstop’, de noodoplossing voor de Ierse grens na de brexit, moet verdwijnen. Vanuit Europa blijft echter het eensluidende signaal komen dat daar geen sprake van kan zijn. Het echtscheidingsakkoord ligt er en blijft er liggen, klinkt het. Ook al heeft het Britse parlement het al drie keer verworpen.



De Franse regering denkt nu dan ook dat geen van beide partijen op tijd zal willen inbinden en dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder enig akkoord uit de Europese Unie stapt, met alle gevolgen van dien. “Als de Britten denken dat de backstop absoluut uitgesloten is, dan hebben ze dat recht, maar dan beperkt dat de mogelijkheden voor een akkoord wel”, aldus de zegsman van Macron.

Backstop

De hele brexitknoop zit vast rond die zogenaamde 'backstop’. Dat ‘vangnet’ is een noodscenario om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden na de brexit en werd nog afgesproken door Johnsons voorganger Theresa May. De harde brexiteers vrezen echter dat met de backstop het volledige Verenigd Koninkrijk 'gevangen' zal blijven in de Europese douane-unie, zonder nog iets te zeggen te hebben. Johnson schreef begin deze week nog een brief aan de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, waarin hij de backstop opnieuw afbrandde. Hij vindt de regeling ondemocratisch, omdat Londen dan geen eigen handelspolitiek kan voeren.

Maar Frankrijk, en de rest van de Europese Unie, Ierland voorop, ziet de backstop als “een verzekeringspolis en een onmisbaar element uit het akkoord”. “Het verzekert de vrede en stabiliteit in Ierland en de integriteit van de Europese markt.”

Lees ook: “Tekorten, chaos en harde grens met Ierland”: Britse regering zet zich schrap voor no deal-brexit

Schuld

Frankrijk verwacht trouwens, net zoals de rest van de EU, dat de Britten hun Europese factuur van 39 miljard pond (42,5 miljard euro) nog altijd verschuldigd zijn. Johnson heeft er al herhaaldelijk mee gedreigd dat Europa naar dat geld kan fluiten bij een ‘no deal’.

Europa zou er volgens Frankrijk wel voor open staan om nog eens uitstel te geven voor de brexit om het Verenigd Koninkrijk toe te laten nieuwe verkiezingen te organiseren.

Johnson spreekt na zijn ontmoetingen vandaag en morgen zondag ook nog met Europees president Tusk.