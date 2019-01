Frankrijk gaat meer patrouilleren op Kanaal om boten met vluchtelingen te onderscheppen KVDS

04 januari 2019

21u09

Bron: Belga 0 Frankrijk gaat meer patrouilleren op het Kanaal om te verhinderen dat migranten illegaal de oversteek wagen naar Groot-Brittannië per boot . Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Er zullen meer patrouilles zijn aan de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer. En er komt meer bewaking op stranden en mogelijke plaatsen van inscheping.

Vorige maand spraken de Britse autoriteiten nog van een groot incident, nadat in een week tijd meer dan zes mensen waren gered of onderschept toen ze het Kanaal probeerden over te steken in kleine boten.

Pogingen

Volgens het Franse ministerie zijn vorig jaar in totaal 71 pogingen geregistreerd om het Kanaal illegaal over te steken. In 2017 waren dat er nog 12. De meerderheid van die pogingen (57) gebeurde in november en december. Zowat 504 mensen waren betrokken. Van hen raakten 276 tot aan de Britse kust of in de Britse kustwateren, 228 werden door Frankrijk onderschept. De meesten kwamen uit Iran.





"De toegenomen pogingen worden vooral verklaard door de opgevoerde beveiliging aan de veerboothaven en de installaties van de Eurotunnel", aldus het ministerie. Londen en Parijs werken ook aan een gezamenlijk actieplan, zei het ministerie nog.

Italië is intussen bereid de kinderen en hun moeders op te nemen die op de Middellandse Zee voor de kust van Malta door twee schepen gered zijn. Vicepremier Luigi Di Maio riep Malta op om de vrouwen en kinderen aan land te laten gaan en ze dan naar Italië te sturen. “We nemen ze op. We zijn nog maar eens, zoals altijd, bereid heel Europa een les in menselijkheid te geven”, zei Di Maio op Facebook.

Reddingsschepen

Sinds het aantreden van de Italiaanse regering in de zomer van 2018 laat Rome civiele reddingsschepen niet meer toe in de havens van het land. Daarmee zet het de private redding op zee aanzienlijk onder druk. De twee schepen van de Duitse organisaties Sea-Watch en Sea-Eye zijn sinds enkele dagen met in totaal 49 bootvluchtelingen op zee geblokkeerd.

Ook Duitse steden hebben zich bereid verklaard migranten op te nemen.