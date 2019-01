Frankrijk evacueert migrantenkamp in noorden van Parijs TVC

25 januari 2019

11u18

Bron: Belga 0 Enkele honderden migranten die al weken in een kamp leven in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), in het noorden van Parijs, werden vrijdagochtend voor hun eigen bescherming geëvacueerd. Het is al de tweede operatie in zijn soort op drie dagen tijd in de regio.

Rond 7 uur en in de bijtende kou stonden zo'n 300 migranten, met de rugzak of koffer in de hand, kalm te wachten op de bussen die hen naar verschillende opvangcentra zouden brengen in de regio Ile-de-France. De eerste bus vertrok uiteindelijk om 07.40 uur.

In het kamp leefden volgens de meest recente telling ongeveer 400 mensen, voornamelijk migranten uit de Hoorn van Afrika (Soedanezen, Eritreeërs, Somaliërs). Ze woonden in tenten die zich uitstrekten over de lengte van de avenue du Président Wilson. De geëvacueerde migranten krijgen een tijdelijk onderkomen toegewezen waar ze enkele weken zullen kunnen verblijven en waar hun situatie zal worden bekeken, verklaarde de regionale prefectuur. Voor de gehele operatie waren zeven bussen voorzien.

Frankrijk wil dergelijke operaties de komende weken nog vaker uitvoeren om zo de kampen waarin meer dan 2.000 mensen leven te doen verdwijnen. De vereniging "France terre d'asile" telde een week geleden in totaal ongeveer 2.230 migranten in de kampen ten noorden van Parijs. Daarvan verbleven er een duizendtal aan de porte de la Chapelle en bijna 500 in Saint-Denis.