Frankrijk en Turkije organiseren volgende maand Syrië-conferentie

21u25

Bron: Belga 0 EPA De Franse President Emmanuel Macron (R) en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens hun ontmoeting in Parijs vandaag. Frankrijk en Turkije willen samen een politieke oplossing voor de Syrische crisis vinden. Eerstvolgende etappe wordt een bijeenkomst in februari in Turkije van ministers van Buitenlandse Zaken van onder meer de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Turkije, Saoedi-Arabië, en de Europese Unie (EU).

Het zijn allemaal landen die voorstander zijn van het opstappen van president Bashar al-Assad. Het initiatief komt van Turkije, meldde de Franse president Emmanuel Macron na een ontmoeting in Parijs met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan.

Turkije is al bij het Syrië-proces betrokken. Naast Rusland en Iran nam het deel aan gesprekken in het Kazachse Astana (over militaire de-escalatie) en het Russische Sotsji (politieke kwesties). Teheran en Moskou staan daar aan de kant van de regering-Assad, Ankara steunt een deel van de rebellen/jihadisten in Syrië, met als grote uitzondering de door de VS gesteunde Koerden. Er is ook het overleg onder VN-vleugels in Genève, maar dat zit muurvast.

Volgens Macron lopen de ideeën van Parijs en Ankara over een oplossing voor Syrië goeddeels gelijk. Macron vindt voorts dat Rusland en Iran niet zozeer geïnteresseerd zijn in politieke stabiliteit in Syrië dan wel in het "opbouwen van hun invloedssfeer". Bij gesprekken over de toekomst van Syrië moeten "alle (Syrische) oppositiebewegingen vertegenwoordigd zijn", oordeelde hij.