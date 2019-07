Frankrijk en Spanje zetten zich schrap voor bosbranden: “Het is hier kurkdroog” Edwin Winkels en Frank Renout

17 juli 2019

11u48

Bron: AD.nl 0 Het bosbrandenseizoen is begonnen. In Frankrijk en Spanje is de angst groot. Waarschuwingen moeten een ramp zien te voorkomen. Maar gaat dat ook lukken? Correspondenten bij het Nederlands Algemeen Dagblad (AD) Edwin Winkels (Spanje) en Frank Renout (Frankrijk) vertellen hoe het er bij hen aan toegaat.

Veel mensen in de talloze badplaatsen aan de Costa Blanca, in het zuidoosten van Spanje, keken gisteren met z’n allen naar het binnenland. Daar stak een rookzuil van 4,5 kilometer hoog dreigend af tegen de straalblauwe hemel. De wind dreef de rook en asdeeltjes richting de zee. Maar dreiging voor de drukbevolkte kust was er niet: het was hemelsbreed 70 kilometer verderop, in het woeste binnenland, waar er een grote bosbrand was ontstaan, aldus Edwin Winkels.



Eerste natuurbrand

Het is de eerste grote natuurbrand van dit jaar in de autonome regio Valencia en gevreesd wordt dat het niet de laatste zal zijn. In andere delen van Spanje woedden in maart al de eerste branden, gevolgd door vele andere tijdens de hittegolf van vorige maand. In de eerste zes maanden van dit jaar is al 45.000 hectare in vlammen opgegaan.

De temperaturen zijn in Spanje de laatste weken nauwelijks gedaald. Edwin Winkels, correspondent bij het Algemeen Dagblad (AD)

Kaarten van de Spaanse meteorologische dienst Aemet tonen dat 90 procent van de Spaanse oppervlakte droger is dan normaal. De temperaturen zijn er de laatste weken nauwelijks gedaald. En omdat er al maandenlang in veel streken weinig neerslag is gevallen, gelden steeds meer waarschuwingen voor het extreme risico op bosbranden.

Brand in ‘camping-hoofdstad' van Frankrijk

Het was even schrikken begin deze week in Argelès-sur-Mer, de officieuze 'camping-hoofdstad' van Frankrijk. Om twee uur 's middags zagen de toeristen rook opstijgen. En al snel sloegen de vlammen om zich heen. De bosbrand aan de Middellandse Zee werd flink aangewakkerd door windstoten van zeventig kilometer per uur. “We hebben alle bezoekers geëvacueerd. De brandweer heeft ze op veilige plekken ondergebracht'', aldus de leiding op camping La Dauphine. Het gemeentebestuur stelde twee sportzalen beschikbaar waar de vakantiegangers werden opgevangen en eten en drinken kregen.

Paniek was er niet, maar leuk was het ook niet voor de massaal aanwezige toeristen. Aan het eind van de dag was ruim veertig hectare in de as gelegd, maar was het vuur wel onder controle. Er vielen geen gewonden. In de zomermaanden zoeken zo'n 150.000 mensen de badplaats op.

Weggegooide peuk

In Frankrijk lijkt het bosbrandenseizoen daarmee weer begonnen. Meestal is een weggegooide peuk genoeg, vaak is het blikseminslag, soms een pyromaan. De Franse overheid startte vorige maand een nieuwe voorlichtingscampagne om branden te voorkomen. Er worden tips gegeven ('niet barbecueën bij het bos') en waarschuwingen ('blijf binnen, een huis biedt de beste bescherming'). “Een op de twee bosbranden is het gevolg van onoplettendheid'', waarschuwt de overheid.

Meestal is een weggegooide peuk genoeg, vaak is het blikseminslag, soms een pyromaan Frank Renout

Gemiddeld verwoesten branden in Frankrijk per jaar zo'n 24.000 hectare, bijna de helft betreft gebied waar mensen wonen. Het aantal branden in Zuid-Frankrijk neemt wel af, tot verrassing van de autoriteiten, omdat wetenschappers juist waarschuwen voor de risico's van klimaatverandering.