Frankrijk en Nederland staan garant voor miljardenleningen aan Air France-KLM Belga

03 april 2020

12u59 2 Luchtvaartconcern Air France-KLM is in gesprek met verschillende banken over miljarden euro's aan noodleningen waar de Franse en Nederlandse overheid garant voor staan om daarmee de coronacrisis te doorstaan. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters.

Zowel Frankrijk als Nederland bezit rond de veertien procent van de aandelen in de luchtvaartcombinatie. Een langlopende vete over het bestuur en het beleid van de onderneming is momenteel even op pauze gezet, om de geldcrisis aan te pakken, aldus ingewijden.

Volgens het meest waarschijnlijke scenario zou Air France vier miljard euro aan leningen met een Franse garantie ontvangen. KLM zou met steun van Den Haag voor twee miljard euro kunnen ophalen.

Continu overleg

Een woordvoerster van Air France-KLM stelt dat continu wordt overlegd met de Franse en Nederlandse overheid. Frankrijk en Nederland hadden eerder al aangegeven de onderneming te zullen ondersteunen.

Overheden over de hele wereld worstelen met de steun voor grote luchtvaartmaatschappijen, die failliet dreigen te gaan. Door de verergering van de coronapandemie wordt de vraag naar vluchten minder. Steeds meer toestellen blijven ook aan de grond.

58 miljard voor Amerikaanse luchtvaardindustrie

De Amerikaanse Senaat keurde onlangs een noodpakket ter waarde van 58 miljard dollar goed om de Amerikaanse luchtvaartindustrie te helpen. In Europa hebben Norwegian Air en SAS staatssteun gekregen, terwijl ook het Duitse Lufthansa op het punt staat om miljarden aan steungelden te ontvangen.