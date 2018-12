Frankrijk en Groot-Brittannië houden troepen wel in Syrië: “Natuurlijk. Strijd tegen IS is nog niet gestreden” ADN

20 december 2018

12u29

Bron: Belga 0 Frankrijk en Groot-Brittannië houden hun troepen wel gewoon in Syrië, na de aankondiging van de Verenigde Staten dat zij hun troepen terugtrekken uit het land. Volgens Parijs en Londen is de strijd tegen IS nog niet gestreden. Dit in tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde.

"We hebben IS in Syrië verslagen, en dat was de enige reden om daar tijdens het presidentschap Trump aanwezig te zijn", schreef de Amerikaanse president gisteren op Twitter. De beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken, kwam Trump op veel kritiek te staan. Niet alleen bij tegenstanders, maar ook binnen zijn Republikeinse partij.

“Nog veel werk”

Frankrijk en Groot-Brittannië zijn het ook oneens met Trump. "Natuurlijk blijven we in Syrië", zo laat de Franse minister voor Europese Zaken Nathalie Loiseau weten.



Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is ook duidelijk: "IS is nog lang niet overwonnen. De internationale coalitie heeft wel grote vooruitgang geboekt, maar er blijft veel werk om te doen en we mogen de dreiging niet onderschatten. Zelfs zonder territorium blijft IS een bedreiging vormen.”

“Naïef”

Syrië-expert Charles Lister verklaarde in een gisteren gepubliceerd standpunt dat de beslissing van Trump een “droomscenario” is, niet alleen voor IS, maar ook voor Rusland, Iran en de regering van de Syrische president Bashar al-Assad. “Hoewel het geen complete verrassing is, is de beslissing van president Trump om zich op militair vlak volledig terug te trekken, extreem kortzichtig en naïef”, zo schreef Lister.